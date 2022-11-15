美國前總統川普的千金伊凡卡（Ivanka Trump）在社群網站上分享同父異母妹妹蒂芬妮（Tiffany Trump）的婚禮合照，卻把穿著一身黑的老哥女友金柏莉．季伏爾（Kimberly Guilfoyle）裁剪掉，引發外界議論。親近伊凡卡的消息人士形容這是「糟糕的錯誤」，透露伊凡卡發現後就趕快貼出原版照片，稱伊凡卡與季伏爾關係非常親密。
29歲的蒂芬妮12日在佛州海湖俱樂部（Mar-A-Lago）與25歲億萬小開布羅斯（Michael Boulos）完婚，川普大女兒伊凡卡後續將家庭女性成員與蒂芬妮的合照分享在個人Instagram及推特帳號，不過卻被發現裁掉了站在最右邊、穿著一身黑的大哥小唐納．川普（Donald Trump Jr.）女友季伏爾，原版照片中，除了季伏爾，包括伊凡卡自己、梅蘭妮亞、蒂芬妮生母梅波斯（Marla Maples）等人都穿著粉嫩、淺色系禮服。
伊凡卡「喀嚓掉」季伏爾的舉動馬上引起網友及外媒注意，外媒指出，一身黑參加婚禮的季伏爾可能犯了「時尚失禮」。後續伊凡卡又在Instagram的限時動態上分享還有季伏爾的原版照片，還加了3顆笑臉愛心貼圖，不過原來的貼文中仍是裁剪過的版本。
英國《每日郵報》（Daily Mail）14日引述親近伊凡卡的消息人士指出，這是一個「糟糕的錯誤」，強調伊凡卡和季伏爾真的「有非常好的關係」。
消息人士說，伊凡卡與季伏爾「在婚禮上花了很多時間相處」，「而且真的有非常好的關係」，「伊凡卡愛金柏莉，絕對不會把她裁剪掉。」
消息人士接著強調：「她們兩人非常親密，金柏莉真的變成了川普家族中的一份子，當伊凡卡意識到發生什麼事時，她馬上重貼照片。」
《每日郵報》指出，伊凡卡是在貼出裁剪照後4小時貼出原版照片，此舉似乎是承認了自己的「失禮」行為，目前伊凡卡的限時動態已經換成了婚禮中的其他大合照。
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