台灣很多女性都追求皮膚白皙，一看到太陽就趕緊躲在陰影處，或是穿外套將全身包緊緊。醫師表示，其實適量曬太陽有益身體健康，除了可以增加骨骼健康外，還能提升睡眠品質、增加活力，例如遇到雨季時，心情都會變低落，就是因為沒有陽光的刺激。

王心眉醫師在臉書粉專分享，曬太陽有3大好處，第一是能夠「提升睡眠品質」，當白天光線進入視網膜後，大腦就會分泌血清素，讓人感受到快樂和幸福，能夠使人頭腦清醒、活力充沛，到了晚上，體內血清素會轉變成褪黑激素，半夜時幫助身體進入深層睡眠，改善失眠問題。

再來就是「增加骨骼健康」，曬太陽有助身體產生維生素D，促進骨骼、牙齒健康，幫助鈣質吸收，而體重過輕、長時間待室內的人，都屬於骨質疏鬆高危險群，隨著年齡增長，疏鬆問題就會越嚴重，跌倒很容易骨折，建議民眾為了健康著想，平時要適時曬太陽。

王心眉醫師說，最後就是「增加活力、改善心理健康」，陽光不只影響生理，對於心理也有影響，當從事戶外活動時，陽光能讓人保持清醒，有效紓壓及緩解憂鬱情緒，讓人感覺到活力與興奮，因此每當遇到雨季，下雨下太久的狀況時，由於沒有陽光刺激，就會讓人心情感到低落。