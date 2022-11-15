「劍翔」反輻射無人機。（趙雙傑攝）

國防部今於中科院航空研究所舉行媒體邀訪活動，展示我國無人機自主研發成果，中科院航研所所長齊立平表示，無人機於兩亞戰爭、俄烏戰爭中具有重要角色，中科院規劃，未來將投入自有資金研製「偵打一體」、人工智慧與協同作戰無人機，並製作如美國「彈簧刀」無人機般的「巡飛彈」。

國防部今於中科院航空研究所舉行媒體邀訪活動，展示我國無人機自主研發成果，除首度曝光旋翼式無人機系統外，還有已經服役10年的銳鳶1型無人機、「劍翔」反輻射無人機以及尚在開發中的大型「騰雲」無人機

根據航研所簡報，齊立平表示，「劍翔」反輻射無人機主要可以執行多機反制任務，有效壓制中共沿岸、內陸或海上各式雷達，具有體型小、機動性高、滯空時間長，可於短時間內完成放列、發射及搬收，有效提升作戰靈活性及武器系統存活度；攻擊距離大於1000公里、滯空時間大於5小時。

齊立平受訪時表示，反輻射無人機若直線飛行，可以飛至1000公里以上，若飛行500公里，代表還有500公里的裕度，可於目標區上方盤旋。而這型無人機的飛行時速約200公里，但俯衝攻擊階段可達500、600公里左右。

另大型「騰雲」無人機，現已完成研發測評，預計明年完成作戰測評後，依照空軍需求啟動量產。「騰雲」無人機以遠距目標與電子情資偵搜為主要任務，導控半徑達1100公里，滯空時間則約20小時。

至於我國未來無人機發展，中科院規劃，未來將投入自有資金研製「偵打一體」、人工智慧與協同作戰無人機。「偵打一體」部分，齊立平表示，未來將朝「巡飛彈」及「中大型無人機武器掛載」等方向發展，「巡飛彈」的國際範例為美軍「彈簧刀」無人機。

此外，海軍「鋭鳶」無人機已服役超過10年，齊立平表示，隨著飛彈打擊距離不斷增加，無人機滯空時間和偵測距離，都要適度提升調整，因此中科院正在進行「鋭鳶二型」無人機研發，很快會有研發成果，時機成熟時，會與外界說明。