盛弘(8403)健康管理部以及旗下躍獅連鎖藥局業務穩定保持水準，第三季合併營收10.55億元，歸屬母公司稅後淨利1.14億元，分別較去年同期成長12.29％及174.29％，EPS 0.95元；前三季營收32.12億元，年增15.36％，歸屬母公司稅後淨利3.33億元，年增150.13％，EPS 2.78元。

盛弘今年斥資12億元買下桃園翰品酒店，並改造成台灣的創新醫療場域「敏盛智醫城」，盛弘董事長楊弘仁表示，敏盛智醫城主要任務是把敏盛總院區的現有業務分開，地處桃園市蛋黃區的智醫城以門診、社區與保健為主，而醫院則能做好急重症品質。

楊弘仁說，敏盛智醫城的智慧醫療方向將重新調整，從病人和健康的人等使用者角度出發，使用者能在手機上完成醫療保健的大部分需求，感受到「智慧醫療」的全新體驗。

盛弘「敏盛智醫城」一號館的「盛雲康寓」已開始試營運，智醫診所即將在明年第一季開幕。另外，「敏盛智醫城」擴大規模，在原先19層樓的一號館後方，規劃5層樓的二號館。未來「敏盛智醫城」一、二號館包含門診、社區保健、健檢、醫美等。