聯準會理事沃勒日前強調，市場對通膨降溫想得太超前，強調距離利率最高點還有一段路要走，放鷹言論刺激美元走強，這席話呼應Fed主席鮑爾和其他官員本月表示升息還未完成、但速度可能放緩；同時IMF也發表對未來擔憂經濟言論，認為疲弱的經濟數據顯示未來將面臨進一步的挑戰。進入全球整體經濟下行與貨幣緊縮的當下，金融市場波動仍會持續被刺激升溫，投資策略應兼顧降低風險與提升效率，透過多重資產基金，靈活配置掌握跟漲抗跌機會。

日盛台灣多重資產基金研究團隊指出，升息可能間接影響企業獲利與市場信心，並引發金融資產價格修正，但台灣特別股及台灣可轉債在股市下跌時參與率較低、上漲時參與率跳升，整體投資風險相對大盤低許多，長期展現較佳之投資效率。此外，台灣重貼現率目前約1.63%，相較先前低點的1.13%調升幅度有限，且與台灣特別股平均股利率約4.1-4.5%仍有相當差距，因此升息對特別股影響有限。

日盛台灣多重資產基金研究團隊再指，儘管目前全球股債仍受到地緣政治影響，然先前居高不下的通膨已有放緩跡象，加上市場預期明年聯準會升息可望見頂，將有助未來一至兩季全球不確定風險加速消退。搭配台股過去十年表現，第四季有傳統旺季加持，第一季更受惠元月行情，過去十年台股第一季平均報酬達4.3%，是表現最旺的季度。因此不想錯過行情，又不想承受大幅波動的投資人，建議可逢低布局台灣多重資產基金。