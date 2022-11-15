台北市第8屆第二場市長選舉公辦政見發表會登場，無黨籍黃珊珊下午率先藍綠發表。（翻攝自台北市選委會YouTube／陳薏云台北傳真）

台北市第8屆第二場市長選舉公辦政見發表會登場，無黨籍台北市長候選人黃珊珊下午率先藍綠發表，先介紹自己過往政績以及未來政見。最後於結語時，黃珊珊先打出感性牌，表示來自台北最基層，24年從未離開，最後則開嗆藍綠執政時，黑金黑箱、貪腐包庇樣樣來，因此喊話要市民「不投黑，不投貪，要投就投黃珊珊。」

黃珊珊今於公辦發表會第三時段登場，開頭先自我介紹並強調自己擔任副市長期間的功績，隨後便開始發表對台北市的相關政見，包含都更、青年政策等，講到都更政策時，黃表示都更需要反覆去很多次，才會知道公辦都更要怎麼走下去，絕對不是去一次的民進黨籍陳時中或是國民黨籍蔣萬安，就能夠收割。

結語時黃珊珊則感性說道，自己來自台北最基層，24年來都在，從未離開，每天想的都是如何讓這座城市更進步、人民更幸福。

接著開始狂催選票，先向年長選民喊話，要他們聽聽年輕人為什麼會堅定的支持黃珊珊，黃高喊：「黃珊珊是最適合的台北市長，為自己的未來、做自己的主人、為了年輕人和下一代的未來，請聽聽年輕人說！」

黃珊珊接著向年輕選民喊話，表示若不出來投票，聲音就不會有人聽見，因此今天開始可以預購高鐵票，請大家返家投票，投給自己和台北的未來。

最後將矛頭指向藍綠大打家人牌，黃珊珊表示，自家三代共有12個軍人，都在保家衛國，沒辦法公開助選，媽媽高齡93歲，自己更是一個單親媽媽，而且答應過兒子，絕不讓他成為公眾人物。

黃珊珊強調，自己不是含著金湯匙出生的富貴世家，也無法憑著黨證就可出人頭地；藍綠兩黨執政時，黑金黑箱、貪腐包庇樣樣來。雙子星、大巨蛋等等國民黨前朝留下的爛攤子，現在疫苗與快篩更是弊端重重。

黃珊珊最後喊出，所有的台北市民不是藍的，也不是綠的，每一個人從出生那一刻開始，就是自由的。「我們不投黑，不投貪，要投就投黃珊珊。」