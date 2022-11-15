九合一大選倒數剩不到2周，各候選人的政見已可至中選會選舉公報查詢，蘆竹區南興里有名候選人洪嘉璘提出10點奇耙政見。（圖取自中選會網站／陳夢茹桃園傳真）

九合一大選倒數剩不到2周，各候選人的政見已可至中選會選舉公報查詢，蘆竹區南興里有名候選人洪嘉璘提出10點奇耙政見，包括要招商迪士尼樂園、環球影城落腳南興里、邀周杰倫來拍MV，還喊出要補助新婚夫妻買房基金每戶高達4000萬元，甚至喊話要立法，如老公拒絕行房需買愛馬仕包包給老婆，超狂政見在網路上引起熱議。

選舉公報記載，洪嘉璘學歷為靜宜大學觀光事業學系畢業，經歷則有苗栗高商甲組女子籃球隊球員、靜宜大學女子籃球隊球員，最知名的身分為「南崁葵司米寶媽AKA以一支喝醉影片於YouTube迅速竄紅的Amy媽媽」，她說自己育有1名2歲孩子，以南興里十大建設願景計畫共提出10點政見，欲將南興里打造成全台最適合遛嬰的親子樂園。

第1點要招商迪士尼樂園、環球影城落腳南興里；第2點要規畫桃園大巨蛋，邀請美國大聯盟職業球團來南興里進行表演賽；第3點欲爭取桃園捷運「南興站」落腳南興里，並連接台北捷運內湖線，解決北桃通勤塞車問題；第4點要向中央提出南興里設置桃園國際機場第四航廈計畫，讓里民只要散步就能去機場；第5點要將南崁溪整治成巴黎左岸，邀約周杰倫拍攝音樂MV，提升南興里能見度；第6點推動南興里出生的新生兒0到18歲，每胎每月補助3萬元。

第7點，全力推廣水蜜桃口味啤酒，每天可憑媽媽手冊至里民辦公室領取一打；第8點要杜絕老公婚後不履行「弄啊弄」之義務，提案立法如經老婆舉發1次不弄即罰買愛馬仕包包乙款；第9點要在里民中心擬開辦公婆訓練班，協助將老公的爸媽，訓練成不多嘴有禮貌、跟得上時代且尊重媳婦的好公婆；第10點擬補助小資新婚夫妻買房基金，預計每戶補助4000萬，吸引大量人口遷入，目標將南興里升格為南興直轄市。

驚為天人的十大政見讓在地人看了也驚呼，有網友表示「弄啊弄一下就能解決觀光、少子化、離婚率、高房價等社會問題，她是擁有總統格局的人才」、「想搬遷這個里享受福利」、「快把戶籍遷到南崁！」、「這政見只參選里長是不是太委屈」。