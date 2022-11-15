高雄一名人妻控訴丈夫不僅對她家暴，還與酒店小姐發生不倫戀，憤而蒐證提告；法院審理時，人夫否認妻子控訴，小三也辯稱自己僅是在工作，法官檢視兩人對話紀錄，內容提及保險套、洗澡、子宮發炎等露骨話題，小三還讓人夫挑選「學生服、空姐、女傭、護士」等床戰制服，法官認兩人已侵害人妻配偶權，判人夫與小三須連帶賠償30萬元，另家暴部分判人夫須賠10萬元，可上訴。

據判決書指出，人妻控訴與丈夫結婚8年，丈夫時常以「X你娘」、「林北打死你」、「娶到一個頭腦不好的」等語辱罵她，更曾在2017年4月間掐她脖子、抓傷她右前臂等暴行，她與子女因此一同入住社會局家暴中心短期安置，使她精神上受有相當之痛苦，就家暴行為向丈夫求償10萬元精神撫慰金。

此外，丈夫在近3年間，在酒店結識小三，兩人因而交往並已數次發生性行為，她在去年某日發現丈夫與小三親密之對話，內容提及「愛你、保險套、洗澡、老公、寶貝、哈尼」等露骨親密語句，還發現兩人一同出遊之親密照（有摟肩、貼臉、牽手、互相親吻之行為），兩人之共同不法侵害行為，使她精神上受有巨大之痛苦，以致需向身心科求診，因此再向兩人提告求償30萬元。

人夫否認有毆打妻子，表示自己一人負擔起家庭生活費很辛苦，認為妻子是有計畫向他索取金錢，更辯稱與小三之對話內容，僅是酒女和酒客間之互動，並非外遇；而小三則辯稱自己為任職於酒店，與人夫僅為酒店小姐與客戶之關係，並不知悉對方已婚，並無侵害人妻配偶權。

法官檢視兩人對話記錄，人夫不僅掏錢給小三打肉毒做微整形，還說「抱妳很好睡」，小三回「搶被子更好睡吧」、「你哪天是怎樣吸到現在，還一點紅紅的ㄟ」，人夫則回「用感情吸的」，而後小三因子宮發炎，懷疑人夫還和別人上床，人夫為自清還發誓說「現在真的只有妳」、「至少從去年到現在，我是真的很乾淨喔」；小三還讓人夫挑選戰服「哈尼，我有學生服、空姐、女傭、護士，你選」，人夫則開心回「不刺激不用錢」等語。

法官認為人夫與小三之行為已逾越一般社會通念所能容忍之男女交往行為，小三雖辯稱與人夫之互動，僅係酒店小姐與客人之一般互動非外遇，但即使是在酒店等特殊場所工作並不代表可恣意侵害人妻配偶權，判人夫與小三應連帶賠償30萬元，另人夫之家暴部分，以人妻之家庭暴力事件驗傷診斷書為證，判賠精神慰撫金10萬元，可上訴。