九合一選舉倒數不到15天，縣市長競爭白熱化。媒體人逆風的烏鴉今（15）日就在臉書上PO出一篇「良性競爭、惡性競爭」的文章表示，「國民黨的王鴻薇、徐巧芯這兩個人的競爭模式是極其難得，且可以當作未來典範的」，引發討論。

逆風的烏鴉表示，這一次九合一選戰有個很特別的地方，就是在議題發動的能力上，地方議員甚至比縣市長候選人陣營還強。「其中最突出的，應該算是國民黨的王鴻薇、徐巧芯這兩個人」，逆風的烏鴉坦言，因為恰好來自同一個選區，而且又同樣可能對下一次立委選戰有期待，因此這兩個人頻頻發動議題，就難免被拿來比較誰聲量大，誰比較有希望，或者啥內鬥之類的。逆風的烏鴉說，「我不會粉飾太平，說這兩個人沒有政治恩怨，或者未來的立委提名戰會是一團和氣，但我認為，這兩個人在這段競爭過程的表現，確實和過去我們看到的國民黨不同」。

逆風的烏鴉也提及，過去的國民黨是家父長制，而且總給人「內鬥內行，外鬥外行」的印象。而且國民黨一路走來，軍閥、山頭、派系林立的情況，幾乎成了這個黨的DNA。在這樣的情況下，想要上位的人，基本上就是要「符合一個條件，而且做到兩件事」，一個條件是：「背景雄厚，最好是誰的兒子女兒太太之類的」，而要做到的兩件事，「第一件是獲得當權者的青睞；第二件，則是把自己的對手鬥倒，或者看著他被別人鬥倒」。

逆風的烏鴉分析，可是從這兩個人的背景看，都很難說得上「雄厚」，「你可能會說徐巧芯是國民黨青年團的馬家軍出身，但青年團出身的沒有一千，也有幾百，這實在很難當成啥了不起的背景。再說贏得當權者青睞，這兩個無論如何都稱不上啥乖乖牌，甚至都有點特立獨行的味道」，逆風的烏鴉也強調，最重要的是第三點，「這兩個人未來政治之路是衝突的，甚至彼此可能是有心結的，但在這次選戰裡，兩個人製造自己聲量的方法，都是一致對外」。

逆風的烏鴉指出，「王鴻薇打論文、打周玉蔻，林智堅和周玉蔻都灰頭土臉；徐巧芯打網軍，打得網軍紛紛躲起來」。老實說，從90年代看政治到現在，「我很少看到市議員等級的政治人物有這種表現」，而且這兩個人打的議題，還出現彼此奧援的情況。王鴻薇打論文，徐巧芯很快的跟進；徐巧芯打網軍，王鴻薇也打，「放在傳統的國民黨，這就已經很不可思議了」。

最後逆風的烏鴉坦言，「這兩個人能在政治走多遠，我不知道；但是對國民黨來說，這樣的競爭模式是極其難得，且可以當作未來典範的。尤其是在民進黨也逐漸派閥化、家父長化的情況下，國民黨的政治人物如果能在這條路走下去，無疑是會幫自己增加競爭力的」。