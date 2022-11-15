選舉進入最後倒數階段，屏東地檢署積極查賄，經掌握情資並蒐證後，兵分三路出擊，在全縣鄉鎮查獲實際買票情事，在偵訊相關樁腳及選民後，多數均坦承不諱，屏檢強調，對於妨害選舉絕對有積極查辦的決心。

檢察官先在麟洛鄉掌握陳姓村長候選人涉現金買票，在扣得相關證人指證，發現陳10月底分別透過樁腳以每票1000元分頭進行買票，除選民坦認並願繳回收取賄款外，候選人及樁腳亦就分工過程具體交代，檢察官認定無羈押必要，分別諭知陳姓候選人交保10萬元。

另外枋寮鄉民代表候選人陳姓樁腳，為求支持對象當選，日前同樣以每票1000元代價向選民尋求支持，因事證明確，法官認為無羈押必要而請回。

另南州鄉林姓鄉民代表為求順利連任，向擁有超過一百張選票的社區，先出資免費遷移、裝設夜間照明設備，再透過社區通訊軟體群組告知，尋求住戶支持。專案小組掌握相關事證後，向法院聲請羈押禁見獲准。