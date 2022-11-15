九合一選舉暨公民複決投票剩不到兩周，為達到公民複決門檻，各黨無不大力宣傳，台灣民眾黨昨(14)日傍晚由秘書長謝立功及青年義勇軍共同宣傳18歲公民權修憲複決，力拼18歲公民權可以過關。

民眾黨指出，18歲公民權修憲複決是台灣實施複決權的第一次，需要超越黨派及跨年齡層的支持，用具體行動來力挺年輕人決定自己的未來及台灣的未來。

謝立功表示，明年起民法將18歲視為成年人，必須對自己的行為負責，過去，台灣長年以來，包括買運彩或買樂透、登山申請入山證、銀行開戶或考駕照等這些事情都有年齡的差別，這次，為了讓年輕人有參政權，跟上世界潮流，是非常重要關鍵，展現支持青年，力拼修憲，讓18歲公民權複決過關。

民眾黨青年義勇軍的召集人鍾昀哲認為，法律保障18歲已經成年，可以行使投票權。18歲的軍人或警察，能上戰場保家衛國家、除暴安良打擊犯罪，卻不能投票監督政府。呼籲國家不應該歧視年輕人，盼用修法具體的來支持年輕人。

民眾黨表示，年輕人用具體的行動來支持自己的未來及台灣的未來，距離投票日，進入關鍵倒數10天，力挺18歲公民權行動策略，呼籲民眾一起替年輕世代催出修憲複決的同意票，民眾黨接下來每一天也都會在街頭繼續宣傳18歲公民權。