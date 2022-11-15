立委陳椒華15日指控無黨苗栗縣長候選人鍾東錦，利用卓蘭砂石場周邊土地，向合作金庫貸款1.32億元為超貸，共同擔保的土地大多違法使用，並竊佔多筆國有地。對此，鍾東錦陣營反批，陳椒華三番兩次到苗栗擾民，硬逼政府官員要把鍾東錦拉下水，只能說陳簡直是無理取鬧，不要再鬧笑話。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮表示，陳椒華身為黨主席，應該用力幫忙同黨苗栗縣長候選人宋國鼎輔選，不是三番兩次來到苗栗擾民、威脅基層公務員，扯宋國鼎的後腿。

徐廷琮說，日前陳椒華利用立法院資源，前往苗栗會勘，當時國產署官員就很明確地向陳椒華說明，統日砂石場是合法公司，若有違規，也只能針對公司法人，無法追訴至地主。況且，鍾東錦的土地也是持分地，是5名地主其中之1，陳椒華卻硬逼政府官員要把鍾東錦拉下水，簡直是無理取鬧。

徐廷琮表示，至於統日砂石場與合作金庫之間的借貸，更是離譜，房客依規定向銀行借錢，並按時繳交利息、本金，沒有違法，卻突然跑出來1名立委要房東說清楚、有沒有違法，這種事情竟然發生在中華民國的立法院，讓人難以相信立法委員的素質。

而且，出席陳椒華記者會的法務部官員也表示，合作金庫內部如有發現不法，自然會移送檢調處理，但內部程序認定可自行處理，就不需檢調認定不法，換言之，合作金庫借貸根本沒有非法行為。

徐廷琮表示，請陳椒華主席不要再鬧笑話，請陳在中央多幫忙苗栗爭取建設經費，真正造福苗栗，才能讓鄉親認同，否則的話，時代力量可能要變成時代泡沫了。