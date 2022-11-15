億光(2393)第三季毛利率表現維持穩定，單季EPS達0.96元，季比小增、年對年下滑，前三季每股盈餘降至2.89元。受到終端市場需求疲弱影響，預估2022年獲利能力下滑，投資建議維持區間操作，目標價給予47元。周一外資大撤退賣超近4800張，然周二外資小幅回補，自營商也轉買超敲進，推升周二早盤震盪翻紅，終場收漲1.49%，收在37.45元最高，創下一個半月新高價。

億光公布今年第三季財報，營收47.78億元，季減7.02%、年減27.85%。因高通膨導致終端消費性產品需求減弱，供應鏈開始去化庫存，今年第三季各產品線出貨表現轉弱，其中光耦合器接單狀況相對較佳。獲利能力方面，今年第三季毛利率28.78%，表現維持穩定。營業利益3.54億元，季減16.32%、年減52.79%。

億光因業外淨收入上升且稅率下降，稅後純益4.24億元，季增7.52%、年減30.42%，EPS 0.96元，較第二季小幅增長，較去年同期的1.38元下滑。因終端市場將持續進行庫存調整，但需求不至於持續惡化。法人預估，今年第四季營收47.50億元，季減0.57%、年減17.49%。

億光前三季每股盈餘2.89元，相較去年同期的3.78元下滑。前10月營收169.05億元，年減20.35%。

2022年方面，法人預估，年度營收201.82億元，年減19.34%。各產品線出貨皆呈現下滑走勢，營收下降原因包含，一隨著疫情減緩，先前受惠於宅經濟引導的家電、NB相關需求下降；二、高通膨因素影響終端消費性產品需求及Mini LED背光搭載率；三、大陸防疫封控措施影響今年第二季產能及供應鏈表現。

雖然營收規模下降，但因生產成本下滑且無一次性費用影響，法人預估，今年度毛利率小幅提升至28.24%，營業利益年減33.77%。考量業外有匯兌利益挹注，且稅率相對下降，預估稅後純益15.54億元，年減19.88%，EPS估達3.50元。

法人投資建議方面，公司發展策略著重於利基型產品(如Mini LED、不可見光、車用產品)，有助於避開大陸廠商低價競爭但受到終端市場需求疲弱影響，受到終端市場需求疲弱影響，預估2022年獲利能力下滑，投資建議維持區間操作，目標價給予47元。