晶圓代工龍頭台積電(2330)今（15）日於中科晶圓15A廠舉辦台積設備博覽會（EE Workshop）中科場次，今年共17個廠處參加，自231件參賽作品精選出超過70件作品於現場展示，呈現公司先進的製造技術、設備創新成果，以及工程師勇於突破、提升自我的精神。

台積電設備博覽會今年邁入第11屆，分別於8～10日於竹科、15～17日於中科、22～24日於南科舉行，目的為所有設備人員提供展現自我創新能力的分享平台，透過實際的成果展出促進相互觀摩學習，盼能舉一反三激盪出更多創新改善、並予以實現。

台積電表示，展場分享設備同仁在系統整合、設備改造、好用工具、環保節能4大面向的創新及改善成果，展現設備工程師利用大量的AI、自動化、影像識別、精密感測應用及模擬等技術，大幅提升機台性能、改善產品良率並提升工作效能。

台積電指出，活動期間也邀請國內相關科系大學學生及教授參觀，以進一步了解台積電設備工程師的自主創新技術，以及工程師的工作內涵與價值。自舉辦首屆設備博覽會開始，歷年參賽作品超過1600件、累計參觀人數超過2.7萬人。

此外，台積電為培育年輕世代的半導體技術人才，2020年11月於中科晶圓15A廠成立台積電新人訓練中心（NTC），依職務類別規畫設備、製程、系統、值班等4大學程，自去年7月展開訓練，截至今年10月已培育超過6300位台積電生力軍。

台積電指出，新人訓練中心讓新進員工在安全學習環境下，透過專任講師指導及實務操作，迅速增進半導體基礎知識與技能，熟悉生產線溝通方式並融入公司文化。初期以新進員工為培訓對象，目前已拓展至線上工程師，希望未來能成為終身學習園地及培育專才搖籃。

而台積電2017年於中科晶圓15B廠設置的廠務學院（Facility Academy），則提供廠務系統完善模擬與員工完整訓練，以深化其專業技術能力，進而能研究創新。迄今已陸續完成專屬訓練環境設施，包括水處理、氣化、電力、機械、儀控、工安環保等6大訓練中心。

台積電指出，廠務學院由擁有超過15年運轉經驗的經副理擔任全職講師，訓練內容涵蓋系統架構、構造、組件、操作、原理、應變與查修，加強電控專業，更著重基礎學理、親自動手操作及演練，補強運轉做不到的訓練，以滿足不同訓練與需求。

台積電表示，廠務學院協助新人快速融入廠務工作，建立值班與應變處理能力。2017年迄今受訓人數超過1000人。同時，亦對資深人員給予專業訓練，迄今已開設超過300堂進階專業課程、訓練超過2500人，使資深人員面對異常時，能更快找出問題並解決。