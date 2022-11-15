立法院今天三讀通過工會法，除了罰鍰加重外，也會公布違反的雇主姓名，據統計，近5年共有241件違反該條文的事業單位，勞動部官員表示，勞動三法（工會法、團體協約法及勞資爭議處理法），希望保障勞工團結權、協商權及爭議權行使，透過此次修法將能嚇阻雇主心存僥倖，避免有違犯之虞。

依三讀條文指出，違反工會法35條打壓工會等經不當勞動行為裁決委員會確認不當勞動行為後，就可以處10萬元至50萬元並公布其名稱、代表人姓名、處分期日、違反條文及罰鍰金額，如果未依救濟命令的行為或不行為，更可開罰20萬至100萬元罰鍰。

據統計，近5年經不當勞動行為裁決委員會確認違反工會法35條共有241件，今年至今就有47件，勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，雖然處罰不是目的，但透過此次修正提高裁罰額度後對雇主更有嚇阻力，勞動部也編印「團體協約法誠信協商義務參考手冊」，提供團體協商的正確觀念，希望促使雇主不要排斥工會，而是要與工會妥適協商。