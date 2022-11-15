主要客戶調庫存，成衣代工產業第四季營運待觀察；儒鴻（1476）、聚陽（1477）、廣越（4438）10月營收都從第三季高峰下滑，在全球品牌nike、adidas等服飾廠下單動能降緩下，法人估，成衣代工廠第四季營運將會比第三季衰退1成上下。

市場指出，國內成衣代工廠明年第一季營運是否恢復成長將視歐美感恩節、聖誕節銷售業績而定。

在旺季效應及匯兌收益助攻下，儒鴻、聚陽及廣越第三季的營收、獲利都創同期歷史新高；不過，各家10月的營收，都比8、9月衰退2位數。

儒鴻指出，主要客戶Nike的庫存目前相當積極的調整中；UA、Lululemon的庫存調整應該也還需要一段時間。

主要市場客戶在美、日的聚陽，雖然日系客戶的訂單仍在成長中；不過，對美系主要客戶的庫存調整期仍在觀察中。

廣越10月營收15.21億元，較9月減少44.69％；廣越指出，第四季為傳統淡季，在冬季服飾出貨高峰過後，營運會比第三季衰退。不過，預期在產品組合優化下，今年第四季的營收獲利仍會比去年同期成長。

成衣代工廠指出，年底的感恩節、聖誕節慶銷售季，將是景氣重要轉折點；在各品牌商都在強化行銷、促銷下，可從銷售成績觀察庫存去化情況。除此之外，成衣業者可以從銷售過程中，分析出2023年消費市場流行趨勢，盡速決定產品下單方向及規格。

儒鴻、聚陽預期，明年第二季會是產業庫存去化落底向上的轉折點。