新創事業是台灣經濟發展的現在進行式和未來希望，創投公會定位以數位作為商業模式的新創事業，將有更大的發展潛力，15日舉辦的創投論壇即以數位經濟為首場主題。創投公會理事長邱德成並在開幕時倡議，以「市值突破新台幣百億」作為台灣版獨角獸的規格，全球疫情帶動的數位經濟正是最好的切入作法。

邱德成指出，全球驅動GDP成長的動力，70％來自數位經濟；全球五大企業，除了1家是石油公司，其他4家都是以數位經濟技術為其核心；台灣的產業長期「吃硬、不吃軟」，相對國際上數位經濟產業的發展比較弱，數位發展需要新創領軍，創投支持新創，新創需要早期利用資本市場，希望集結企業、創投和新創的普世力量，一起把數位新創推上巔峰。

目前證券交易所創新板的掛牌條件，第三類是市值40億元；邱德成指出，有獨角獸潛力的新創事業如果可以登上創新板，借台灣資本市場的資金挹注，有機會達到台灣版的獨角獸。

「台灣的數位經濟產業實力並不差」，證交所董事長林修銘在開幕致詞時信心喊話，新近上市/櫃的伊雲谷、91APP等，企業市值都不輸國際，顯示台灣有能力從硬體走向軟體。他也表示，台灣資本市場的交易量，在全世界排名第8；未來希望投入更大的力量支持數位經濟的發展。

創投公會表示，舉凡能協助產業數位化的科技或是提供數位服務的創新，都已經成為國內創投公司投資的重點標的，台灣證券交易所15日亦指派多位專家現場說明台灣創新板的細節。