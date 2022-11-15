昨（14）日舉行的拜習會談及台海議題，陸委會今日回應，中共的陳述不符事實，「四個堅持」是台灣堅定的底線，呼籲對岸尊重中華民國及台灣民意，放棄強加的政治主張及武力威脅，真正維護而非破壞兩岸和平、務實理性處理問題。

陸委會今日下午透過新聞稿表示，針對中共當局在美中領導人會晤時對台海議題不符事實的陳述，陸委會強調，中華民國台灣是主權國家，從非中華人民共和國的一部分或內政，兩岸互不隸屬是客觀現狀與事實；捍衛國家主權與民主自由的「四個堅持」是台灣共識與核心利益之所在，是不能逾越的底線，更不容侵犯破壞。

陸委會續指，北京當局對兩岸關係的看法缺乏法理正當性，與2300萬台灣人民的意願與期待背道而馳。任何以武力脅迫台灣接受其設定的政治框架及兩岸終局，企圖製造台海衝突及區域不安，台灣人民及國際社會都不會接受。

陸委會體到，我方感謝美方重申對民主台灣的支持承諾，並對中方日益侵略性及違反國際規則秩序的行徑提出警告，有助防止威權體制擴張及維護印太區域和平。

陸委會重申，政府致力維護台海和平穩定，符合區域各方的利益，將持續強化「四大韌性」等自我防衛與發展優勢能力；期待國際社會持續關注台海情勢、深化與台灣的互動交流。

陸委會最後呼籲對岸尊重中華民國及台灣民意，放棄強加的政治主張及武力威脅，真正維護而非破壞兩岸和平、務實理性處理問題。