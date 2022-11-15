九合一選戰進入倒數階段，民進黨台北市長候選人陳時中陣營指出，最後策略為「反仇恨」、「溫暖極大化」，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今日受訪表示，仇恨不是外界加給他的，而是人民切身的痛，這個仇恨是他自找的，如果他要當台北市父母官，還不夠資格。

黃珊珊今出席台北市第8屆第二場市長選舉公辦政見發表會，會後聯訪被問及陳時中的反仇恨選戰策略，黃珊珊憤怒表示，仇恨是誰引起的？不是外界加給他的，而是人民切身的痛，要口罩沒口罩、要疫苗沒疫苗、要快篩沒快篩，每個民眾都在藥房門口排隊的時候，這個仇恨是他自己找的。

另陳時中與國民黨籍候選人蔣萬安為了疫苗採購再度隔空互嗆，陳時中更反嗆蔣萬安「你煩不煩？相同問題早再三解釋過」，對此黃珊珊表示，疫苗採購只要沒說清楚前，2300萬人民都有權利追問。

黃怒嗆，陳時中說人家問三次太多、太煩，如果要當台北市父母官，陳時中不夠資格。黃珊珊說，「我從台北市議員做起，當到台北副市長，民眾要來找我、問我一百次，我都會回答」。

而至於蔣萬安最近打出夫人牌，黃珊珊則表示，從小就答應兒子不讓他暴露在鎂光燈下，所以各位可以看到，我現在可以放他小時候照片；第二，我答應他不讓他成為公眾人物，這事情會做到。