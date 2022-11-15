民眾黨新竹市長候選人高虹安近日遭控詐領助理費，民進黨攻擊砲火尤其猛烈，民進黨立法院黨團總召柯建銘今（15日）更喊話要高虹安「直接認罪」。但高虹安「不為所動」，今自曝盤點最新出爐的10份封關民調結果表示，她都是第一，強調自己「沒有倒下」，呼籲新竹市民將支持度轉化為選票。

高虹安助理費爭議持續延燒，媒體昨日再揭露13頁內帳，指出高虹安浮報助理本薪，價差被要求退到辦公室公積金，詐領金額可能超過60萬；柯建銘今15日要高虹安別再硬拗，應解除律師委任，直接認罪「饒了台灣」。

但高虹安不為所動。她今(15日)在臉書發文指出，今天民調封關，包含TVBS、聯合、年代、中廣蓋洛普、菱傳媒、負數票協會、未來事件交易所、網路溫度計、QuickseeK快析輿情、無情真實的未來預測等十間民調中心或是網路預測，調查出來的支持度，高虹安都位居第一！

「在我的心裡，除了感恩還是感恩。」高虹安強調，政治攻擊越來越猛烈，卻無損新竹市民對虹安的支持，這不是因為高虹安有多厲害，而是因為市民看到改革的願景，也看到執政黨是如何運用鋪天蓋地資源。

高虹安表示，一直很期待新竹市長選舉，是一場談政見、談理想、談願景的正向選舉。近期所有民調都指出，虹安最有機會讓新竹市政黨輪替。但民調不代表最終的選舉結果，還需要將支持度轉化為選票。