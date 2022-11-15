民進黨新北市長候選人林佳龍堅持在板橋區區運路舉辦選前之夜，更喊出區運路「不見不散」；侯友宜選舉辦公室執行長張其強回應，不是什麼不見不散，到底該不該見？能不能散？不能把民眾找來了，就不管，甚至當成談判籌碼，曾經身為學生領袖的林佳龍，應該很清楚。

林佳龍今天批侯友宜是獨裁者指出，他一輩子以來要打倒的威權統治，侯友宜「只准州官放火 、不准百姓點燈」，強調他要挑戰的是威權主義者。

張其強說，選舉就是為了要讓民眾的生活「安居樂業」，安絕對是擺在第一位，應該嚴肅的看待這個問題，不是在搞團康。