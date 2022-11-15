茶是新竹縣的心臟產業，沿著台3線中北部丘陵坡地展開，見證台灣茶的黃金年代。為推廣優質在地茶葉、高山茶及有機茶，新竹縣茶業代表團將於18日至21日前往台北市南港展覽館，參加2022台灣國際茶業博覽會展出，此次為竹縣代表團第7度參加，由新竹縣政府委請北埔鄉農會規畫參展，由北埔鄉及峨眉鄉農會、五星級製茶廠徐耀良茶園及上展茶園，呈現新竹縣最具特色的東方美人茶。

新竹縣政府農業處說，北埔、峨眉山區層巒疊翠、霧氣溫潤，得天獨厚的地理環境，適合茶樹生長，加上生長過程茶芽經小綠葉蟬吸食，才能產生獨特的花果蜜香，也讓東方美人茶成為新竹縣最重要的特色好茶。尖石、五峰兩鄉則具有1400公尺至1800公尺高海拔優勢，日夜溫差大、日照適宜且午後常起雲霧，近年興起種茶風氣，以發展半發酵茶類之高山烏龍茶為主，並以雲裳烏龍為名。

新竹縣茶業代表團此次特別也邀請新竹縣有機茶農友參展，位於尖石鄉的恩賜農場，在海拔1500公尺栽種有機高山茶，終年山氣雲霧繚繞，得天獨厚的環境造就高山茶的花果清香。位於關西鎮的幸福林有機茶園，由中興大學驗證10餘公頃茶園，秉持與大地共好、簡單最好精神，提供安全有機好茶。同樣位於關西鎮的吉璞茶莊，堅持以傳統古法製茶、焙茶，提供消費者健康、安全、高品質的在地有機茶。

台灣國際茶業博覽會將於11月18日至21日在南港展覽館1館登場，消費者於11月17日前上展昭展覽網站查詢或掃描邀請卡上QRCode，依序完成登錄步驟並輸入邀請代碼DTEA2022012112，取得展昭展覽電子卡QRCode，於入口處出示該QRCode 驗證即可入場。