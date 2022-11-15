加入股神「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway Inc）和同業老虎全球基金（Tiger Global）的行列，全球最大避險基金公司橋水（Bridgewater）亦在第三季買進台積電ADR，為今年來首度敲進該全球最大晶圓廠的股票。

根據第三季持有美股報告，橋水加碼買進拼多多、貝殼找房、騰訊音樂、愛奇藝股票，以及蔚來、理想及小鵬等三大新能源車概念股，同時減持百度股票。

該基金在第二季出清阿里巴巴和京東在美國掛牌的股票後，在第三季仍維持空倉。

此外，在美國封殺中國的高階晶片技術發展之際，橋水也在第三季淨增持21萬股、價值約1417萬美元的台積電ADR。

根據波克夏周一在美國證券交易委員會（SEC）披露的持股文件，，該公司首度敲進台積電，目前持有約6010萬股、價值逾41億美元的台積電ADR。受此激勵，周二台北股市台積電(2330)開高走高，終場大漲7.87%，收在480元，市值重返12.5兆元。

老虎全球基金也在第三季首度買進132萬股台積電ADR。