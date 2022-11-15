港股周二穩健高走，收盤大漲；投資人試圖消化中國新冠防疫鬆綁措施，以及中國試圖對房地產業紓困的影響，此外習近平與拜登周一在G20會議會面，雙方舉行了長達3小時的會議，承諾更緊密的溝通，受到投資人的歡迎。

周二香港恆生指數收漲723.41點或4.11%，為18343.12點，一舉收復萬8點。國企股(H股)升289.49點或4.84%，為6269.29點。

科技指數大漲7.3%，報3813.86點。騰訊升10.5%，報288港元；阿里巴巴升11.0%，報78.9港元；嗶哩嗶哩升15.1%，快手升10.7%。

京東升8.3%，報217.4港元；據瞭解，京東的金融科技子公司希望在年底於港交所上市，正積極獲取北京的批准。

延續前一天走勢，內房股和物業管理股大漲，融創服務升37%，時代鄰里漲35%，融信中國升12%。中國政府此前宣布針對陷入困境的地產商提出支援政策，包括擴大債務融資，以及來自國有銀行的支持，讓內房股在周一已漲了一波。

雖然中國染疫人數仍在增加，但部分城市開始減少社區檢測。

消費股上揚，美團升6.3%，海底撈升6.9%。博彩股也上漲，永利澳門升10%，澳博控股升9.8%。

少數下跌的股票為碧桂園，跌1.8%，報3.2港元；該公司宣布配售新股14.6億股，籌資38.7億港元，配售價為2.68港元，較周一收盤價折讓18%。