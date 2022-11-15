南投縣竹山國小及康壽國小，榮獲教育部評選為品德教育特色學校，全國總共17所國小入選，南投縣就占2所實屬不易；縣長林明溱表示，希望此次獲獎，讓更多家長關注學生品德教育，並以實際行動推行，塑造良好的社會風氣。

教育處長王淑玲表示，教育部鼓勵推動品德教育學校，藉以激勵學校親師生，參與品德校園文化，並分享各校推動經驗，形塑優質校園品德文化，因此辦理品德教育特色學校表揚 。

竹山國小校長陳榮昌表示，現代社會資訊太多太快，但人們的核心價值仍需掌握，建構孩子的正確的價值觀與品德，是竹山國小長期以來關注及努力的目標。

竹山國小發展學生自治、建立尊重自己與他人的校風；並利用辦理各項校園活動，搭建舞台，讓高關懷及弱勢學生找到自我亮點。長期深耕品德教育、服務學習與閱讀指導的竹山國小，剛接任南投縣愛的書庫的任務，又獲選教育部品德教育特色學校，表現十分傑出。

康壽國小校長吳欲豐指出，品德教育就是在健康、快樂、希望、生活、愛與學習中，將品德教育核心素養，潛移默化深植於學生內心；藉由生活常規競賽、品德之星與校長室小客人及多元社團活動的參與，讓學生透過有意義的活動，幫助品格成長，建構有禮、溫馨及友善的校園生活學習環境。

林明溱表示，南投縣很重視學生的品德教育，非常感謝竹山國小及康壽國小校長，以多元品德教育活動與教學、結合地方特色與人文，積極推動品德教育。