「2022 FIFA卡達世界盃™」即將於11月20日正式登場，華視屆時將於每日下午4點推出「世足看華視特別報導」由主播黃柏齡、莊雨潔、連珮貝負責播報，3位主播分享過去瘋世足的經驗，莊雨潔自曝印象最深刻的就是2002年世界盃，當時還是高中生的她，和一群同學在晚自習時一起看比賽，「那時候教室才剛裝好電視，大家就趁晚自習的時間偷看，十分青春」，當年她還和同學約定上了大學要一起去德國看2006年世界盃，很可惜最後未能成行。

連珮貝則是2014年和老公前往義大利威尼斯度蜜月，剛好遇到義大利對戰他國的世足賽事，特別跑到當地的運動酒吧感受氣氛，她說：「在義大利看球有種自己也是半個義大利人的感覺，很希望他們能贏球，還記得那時義大利球隊每進一球，酒吧老闆就請大家一人一杯啤酒，現場氣氛超嗨」；黃柏齡則笑說：「看世足熬夜是必須的，不過曾經熬夜看球賽沒睡夠，結果隔天搭捷運坐成反方向」，他也表示在酒吧或餐廳裡面和大家一起看球賽，絕對是最能感染氣氛的場合。

而談到最期待看到這屆賽事哪組球隊或球星，黃柏齡透露自己最關注一些年紀較長的球星，像是37歲克羅埃西亞隊的「魔笛」(Luka Modric)，以及34歲的波蘭隊「萊萬」(Robert Lewandowski)等人，今年賽事都有可能是他們最後一屆的比賽，能否帶領他們國家的球隊拿下冠軍備受矚目。莊雨潔則表示，很可惜原本喜歡的義大利隊沒有入圍，透露這一屆應該會支持一下阿根廷隊，除了這屆很可能會是阿根廷球王梅西(Lionel Messi)最後一屆世界盃外，還有之前受傷的「迪巴拉」(Paulo Dybala)，期望他可以有很好的表現。連珮貝則是力挺「C羅」(Chritiano Ronaldo)，她笑說：「對不起! 我外貌協會，覺得他很帥，據說這屆也可能是他最後一次踢世足，一定要把握機會看他的表現」。

除了精彩的賽事轉播，華視於新聞時段推出「世足Goal了沒」單元，提供觀眾朋友世足知識、足球術語、球員介紹，以及相關的歷史典故給大家，讓觀眾朋友更全面了解世足，不管跟朋友討論或是餐廳看球，都可以有聊不完的話題。每日晚間10點推出「世足看華視賽前分析」，介紹球隊與球星外，將會有最新戰況以及賽前分析，節目中也將邀請專業球評一起討論。

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