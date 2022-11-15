台灣銳元科技出現在美國最新一輪俄羅斯軍事供應鏈制裁黑名單中，經濟部貿易局今發聲明，指3月即已掌握該公司將電子零件銷往俄國，因其封裝IC有用在軍事用品可能，違反我「輸俄清單」出口管制，6月已停發其輸俄許可。銳元公司俄籍負責人仍有另一家兄弟公司，經營項目類似，貿易局正密切監控中。

俄烏戰爭爆發後，我國身為國際自由民主陣營成員，配合友邦加強對俄出口管制，訂定「輸往俄羅斯高科技貨品清單」。業者須事先取得國際貿易局核發的戰略性高科技貨品輸出許可證，才能輸出，拿不到，等於就是無法出口當地。

美國這次發現銳元科技偷偷輸往俄羅斯要加以制裁，貿易局表示，銳元為俄國籍人士在台設立的一人公司，資本額僅30萬，今年3月已掌握該公司將具有軍事應用的半導體銷往俄國，6月即不核發其輸出許可證，也與財政部關務署對其加強相關管制。

不過銳元俄籍負責人在台還有另一間公司，同樣也是經營電子零組件材料批發，貿易局說目前尚無發現異常，但會密切監控，防堵其出口軍商兩用貨品作為侵略使用。