去年11月間發生的中市瑪莎拉蒂3煞案，張敦量等3人將宋姓男大生毆打成重傷，張遭押已逾年，台中地院今天開庭審理。張表示，他酒後衝動傷人，對被害人很抱歉，也深自懺悔，請求能獲交保；張的委任律師強調，當時羈押理由都已消滅，應可具保，法官諭知還押，由合議庭評議裁定。

台中地院今天開庭審理，張敦量的爸爸到場聽庭，張在庭後上銬還押，在庭外等候的張爸突然伸手短暫緊握兒子的手，關心之情溢於言表。

中市瑪莎拉蒂案，張敦量、李韋霖及陳勁豪去年11月7日凌晨共乘瑪莎拉蒂名車，與宋姓男大學生駕駛的小客車擦撞，張等3人將宋毆打成重傷，全案在台中地院審理。3人多次聲請交保被駁，法官在今年9月20日裁定李、陳兩人各以20萬元交保，而張遭羈押至今已逾年。

張今天當庭表示，他酒後傷人，對被害人及家屬感到很抱歉，目前雖然雙方和解金未達共識，但他已遭滿羈押1年多，期間深自懺悔，希望能獲交保，不要再延押。

張的委任律師王捷拓表示，張當時遭羈押的串證及湮滅證據等部分原因已消滅，只剩下醫院回函；涉犯5年以上重罪部分，則因張是案發後主動到案，並沒有逃亡的可能，至於殺人未遂部分仍存爭議，盼能與予具保，期間可命張定期到特出所報到。

法官諭知還押，全案由合議庭評議後裁定。

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