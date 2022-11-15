國民黨基隆市長謝國樑表示，對手指他涉及賄選，純粹是抹黑，當天的活動與他完全無關。（張志康攝）

距離選舉進入最後階段，基隆市長選情急遽升溫，藍綠兩黨候選人15日持續互相攻擊對手。國民黨基隆市長候選人謝國樑15日上午召開記者會，提醒民眾選前要小心對手出奧步、栽贓抹黑。民進黨基隆市長蔡適應競辦15日下午，赴基隆地檢告發謝陣營涉賄選。無黨籍基隆市長候選人黃希賢痛批：這是基隆史上最髒選舉。

謝國樑15日上午與立法委員鄭麗文、律師劉邦繡召開記者會，表示對手蔡適應陣營抓著他今年1月針對中低收入戶發放的「防疫關懷包」，猛批他涉及賄選，卻故意錯置時間點。鄭麗文也表示，在選情膠著緊繃的情況下，應嚴防民進黨的奧步，也呼籲檢調不可以大小眼看顏色辦案。

謝國樑指出，除了賄選以外，對手還有可能栽贓抹黑，他們會栽贓競選團隊可能涉入某件事情，甚至還會串通某人來做某些事情，他將訴諸媒體、法律，來阻止這種奧步行為。

15日下午，蔡適應陣營便由競選總部查賄小組召集人施世明及律師蔡家豪出面，向基隆地檢署檢舉告發謝國樑涉嫌「假公益、真賄選」。施世明表示，11月8日在暖暖區八中里辦公室，一場活動中，謝陣營發放「防疫物資包」，內含一瓶橄欖油、一個全新便當盒，以及一個署名「小愛爸爸謝國樑」的檔案夾。施世明認為此舉涉及賄選，因此向基隆地檢提出檢舉。

謝國樑下午則是出面澄清，表示八中里當天的活動並非競辦所舉辦，現場僅有助選人員在發送面紙及檔案夾，因此所謂的「賄選」一說，完全是抹黑。他也將於16日反控對手意圖使人不當選。

無黨籍基隆市長候選人黃希賢15日則是痛批，蔡適應與謝國樑2人為了個人家族、派系利益，不擇手段，使出渾身解數互潑髒水，讓36萬基隆市民大開眼界。他強調他勤跑基層，期盼廣大善良的基隆人可以看到兩顆爛蘋果外，還有其他選擇。