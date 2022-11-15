46歲女星蕭淑慎2016年因搭Uber認識小15歲老公梁軒安，隔年便閃電結婚，這段姊弟戀原本並不被外界看好，然而兩人婚後感情甜蜜，陪伴彼此走過5個年頭，11日蕭淑慎老公梁軒安在臉書放上親密合照，甚至還有激吻畫面，貼文中則笑稱：「恭喜我於2022年11月11日正式任職期滿五年木婚，期間表現良好被續聘了」，甜蜜感情羨煞一票網友。

想當初，梁軒安和蕭淑慎2017年的戀愛談得轟轟烈烈，好不容易擺脫吸毒形象的蕭淑慎，被狗仔拍到和當時才25歲的梁軒安同進同出，甚至被男方前妻怒控是破壞婚姻的「小三」，沒想到過沒多久，梁軒安就公開親暱照，更稱呼蕭淑慎是「女友」，事隔不到3個月進度更是超展開，梁軒安超閃對蕭淑慎求婚，還在社群發表千字宣言，跌破眾人眼鏡。

梁軒安在求婚宣言中針對外界的負面評論指出：「大部分的人認為我們倆一定有什麼可圖？炒新聞嗎？為了利嗎？為了爽？還是？但通通都不是。」，也提及明白自己曾離婚、犯過錯，但已理清楚思緒，雖然很心疼無法參與蕭淑慎的過去，但現在的他捨不得浪費一分一秒的相處時光，最後超閃求婚：「妳願意嫁給我，嫁給我梁OO嗎？」，而蕭淑慎也甜蜜答應男方。

近幾年來，老公梁軒安和蕭淑慎感情穩定，更支持梁軒安創立「幹大事娛樂」，投入廣告製作和經紀市場，經紀約也交由最信任的老公打理，之後2019年蕭淑慎爆出身體欠佳，體內長出8.5公分惡性腫瘤時，梁軒安也一路陪伴，而今年癌細胞不幸轉移到肝臟，梁軒安不時會帶老婆出外踏青，或是一起出席活動轉換心情，用實際行動粉碎外界的不看好。