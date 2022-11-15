蘇宗怡（中）向露營達人討教戶外快速料理的祕訣。（TVBS提供）

TVBS汽車實境節目《地球黃金線》，近日在最美落羽松營地舉辦為期2天1夜的大型「黃金露戰隊」全外景團露活動，由主持人蘇宗怡領軍資深汽車達人，開箱特色帳篷、露營車款等；2天露友們的招呼款待，讓蘇宗怡不用匆忙張羅，感到幸福的她忍不住笑喊：「出門靠朋友」，蘇宗怡也說平時露營會利用荷蘭鍋端出土手鍋、燒酒蝦等拿手好菜，主要都由老公擔任大廚角色。

蘇宗怡與廣大「露友」合作露營，意外發現露友的凝聚力非常強大，不但會有主題性佈置及玩法，還會將環境裝飾得美輪美奐，更精心安排各式活動，像是酒吧、精油按摩、美髮等；錄影當天適逢萬聖節，特別打扮的大人、小孩一起要糖，讓蘇宗怡十分難忘。

錄影過程中，蘇宗怡也不忘把握機會，觀賞達人們的露營愛用車款，並與資深汽車達人「取經」購車密技。其中，露營現場討論度最高的「露營拖車」，有著簡單美觀的設計，卻也兼具機能性功能，讓她心動不已，表示以後看有沒有機會也想要入手一台。

近期越來越多人瘋露營，蘇宗怡表示新手們想要添購裝備，可以「循序漸進」的購買器具，「因為大家都會有一股腦的衝勁，想要一次買到位」，建議大家可以先用租的方式來體驗，不但經濟實惠，也可以進而了解自己的需求。