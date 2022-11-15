考量整體營運成本持續增加，鼎泰豐將於11月22日星期二起，調整部分產品單價，整體品項平均調幅約4％。

鼎泰豐漲價品項部分，小籠包每顆調漲2元，從23元調整為25元。蝦仁蛋炒飯250元調為270元。排骨蛋炒飯250元調整為280元。元盅雞湯則調整10元，從220元調整為230元。

鼎泰豐表示，除了原物料成本之外，疫情造成服務業人力缺口，為持續提供優質的服務與餐點品質，公司在招募人才、薪資福利、教育訓練等方面有更多成本投入。調整價格實在是不得不的做法。感謝顧客體諒與支持。

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