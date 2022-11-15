昔日以男團「飛輪海」出道的男星吳尊，不僅轉換跑道嘗試演戲，認了隱婚生子消息後，還帶著小孩登親子實境秀節目，慈父形象深植人心，把工作重心轉往大陸的他，3月底決定全家搬到上海，近日吳尊帶著一家人外出旅遊，他與女兒同框的畫面掀起網友討論。

吳尊昨（15）日發微博，透露帶著家人到橫店游玩順便工作，週末帶兩個孩子去看兒童超模大賽，「也很開心有機會帶家人到我之前拍戲的影城，跟Nei Nei和Max分享之前的故事…當然也要和他們一起合照再創造新的回憶…值得感恩的週末」，曬照中可以看到吳尊一家人穿著皮外套，氣質非常酷，吳尊女兒Nei Nei今年才12歲，不過身高卻快追上吳尊，大長腿的基因讓許多人訝異，雖然沒有對外公開實際身高，網友們都猜測Nei Nei身高可能有170公分，目前她年紀還小，未來可能還會長高。

吳尊的女兒在照片中冷著臉，頭上戴著黑帽子和墨鏡，加上修身皮外套，可以看到隱約有了爸爸那樣的明星氣場，許多粉絲看到後直誇：「Nei Nei簡直就是甜酷本girl」、「父子倆真的好像！！越來越像！都好帥！但是感覺Max青出於藍更勝於藍！」、「我的天！！！Nei Nei這麼高了啊！！！！有1.7m嗎」、「小朋友長得快」、「大長腿！滿屏都是腿啊！」、「超模一家！墨鏡好酷啊！」、「Nei Nei的身高都快要和爸爸一樣高了～」、「吃了什麼長這麼高」。