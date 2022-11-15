農委會水產試驗所台西育成基地15日舉行併聯啟用典禮，由農委會主委陳吉仲、民進黨雲林縣長候選人劉建國等人共同主持，育成基地主要作為漁電共生的重要基地，協助漁民達成「養殖為本，綠電加值」目標，同時還有淨零排放成效，打造全台漁電共生的示範場域。

「漁電共生台西育成基地併聯啟用典禮」在雲林縣台西鄉台西水產試驗場舉行，光電業者、漁民團體代表數十人到場與會，產、官、學合作，推動台西地區上千公頃魚塭轉型為漁電共生，藉由推動新型態養殖，讓漁民有更好的收益，同時因應日後更加嚴峻的極端氣候。

陳吉仲表示，目前在雲林台西、台南七股共有超過13個地面型與設施型的漁電共生場域，1年的發電超過1200萬度，可節省6000多公噸的二氧化碳當量。所養殖的白蝦、文蛤、虱目魚等10餘種水產，都在積極進行中，日後會將此處的成功模式推廣到全台各地。

陳吉仲說，台西鄉有超過1500公頃養殖魚塭，藉由漁電共生，各種水產養殖物的產量都可以增加，漁民收入也會更多，這就是政府推動漁電共生最重要的目的。

劉建國提到，要讓漁民的收入增加，同時讓國家的能源政策逐步到位，台西絕對是1個非常重要的基地，很感謝陳吉仲主委指示水產試驗所快速積極的進行相關因應，打造全台最重要的育成基地，對台西、雲林、整個養殖產業而言，都有很大的幫助，配合綠能產業的發展，共創雙贏局面。