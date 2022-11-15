台中市和平區福壽山蜜蘋果受雨季影響，今年收成僅有往年的3至4成，為避免盤商哄抬造成價格波動，中華郵政公司首度與福壽山小農合作，即日起至12月18日止於i郵購網路平台推出產地現採直送「蜜蘋果禮盒」，每售出1盒即捐10元給梨山國中小學，籌措圖書館購書經費。

福壽山海拔約2200公尺，日夜溫差大及中央山脈純淨水源灌溉，最適合蜜蘋果的栽植環境，此時果實熟度夠、脆甜可口、品質極佳，深受民眾喜愛。中華郵政表示，全力協助農民解決產銷及配送困擾，本次合作的小農已種植蜜蘋果20餘年，秉持友善環境理念，堅持草生栽培管理方式，並使用黃豆有機肥料，具有生產溯源QRCode、農藥檢出合格報告及投保產品責任險。

中華郵政指出，關懷農產行銷系列活動已邁入第9年，如今每年協助約300名小農、銷售額約3000萬元，今年更榮獲財團法人台灣永續能源研究基金會TSAA台灣永續行動獎銅獎，歡迎民眾至「i郵購」選購優質農特產品（https：／／www.postmall.com.tw／page4.aspx？uid=502）力挺農民。