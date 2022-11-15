慶祝台中市第三公有零售市場今年成立滿百年，也讓民眾更了解其歷史特色與過往風華，同時行銷周邊美食、人文環境，台中市經發局舉辦「第三市場百年慶系列」活動，將推出6個梯次、2條小旅行路線，帶領民眾探索地方美食名攤及景點。

2條旅遊路線分別為「歷史經典探索」及「舌尖上的美食探尋」，經發局指出，其中歷史經典探索的遊程設計，主要針對第三市場周邊歷史主軸，帶領民眾探索從櫻町遷移至敷島町的歷史及當地經典名攤；另舌尖上的美食探尋則是盤點第三市場名攤，其中包括獲經濟部評選為樂活名攤4星的廣記食品、陳錦汶蔬果。

經發局表示，第三公有零售市場成立於1922年，今年剛好滿百周年，透過舉辦2條「探索名攤遊程小旅行」的方式，盼讓民眾探知各名攤的職人精神，體驗有達人帶路的美食之旅，活動從11月22日開跑、持續到11月30日，僅有6個梯次，每梯次限額25名，即日起至11月19日下午5點受理報名。

此外，第三市場百年慶的系列行銷活動也將開跑，經發局指出，市府將於11月18、12月3日舉辦行銷活動，現場有許多好康；而從11月22日到24日、11月29日到12月1日，也將推出消費滿百贈送限額百元抵用券的促銷活動，民眾若完成在Google評論「台中市第三公有零售市場」等指定條件，還可加碼兌換抵用券，市場內並有限時換購特賣。

經發局強調，近日正是台中購物節活動期間，民眾只要到公有市場消費，都能以索取收據或掃碼QR code等方式登錄APP參加抽獎。