台東知本老爺酒店即日起至2023年2月28日止推出「冬‧躍動台東──玩轉不凡的精彩」住房專案，雙人行一泊二食每晚8,100元+10%起，邀請到訪旅客，於每日不間斷的好動老爺體適能課程一同活動筋骨、參加老爺自我挑戰運動會關拿好禮，此專案不適用2023年1月21日至1月28日農曆春節期間。

知本老爺酒店表示，凡預訂「冬‧躍動台東──玩轉不凡的精彩」住宿專案之住客即可參加老爺自我挑戰運動會，只要完成關卡一「迎向勝利終點線」與打卡牆終點線合照、關卡二「跟我這樣做瑜珈」拍下做出瑜珈動作的完美瞬間，以及關卡三「挑戰運動轉轉樂」轉動命運轉盤，完成指定挑戰並拍照留念，即可至藝品店兌換好禮，將印有可愛泡湯小鴨、或知本老爺落日景色插畫的限定老爺隨行杯帶回家（款式隨機），雙人房每房可兌換乙個，四人房每房可兌換二個。

除了趣味闖關活動，知本老爺也於專案期間每日晚上9點半至10點半推出多元豐富的好動老爺體適能課程，由專業老師帶著住客進行熱力四射的有氧舞蹈ZUMBA、舒緩放鬆的瑜珈提斯、活力滿點的原住民舞蹈，以及初階戰鬥有氧、健走有氧和皮拉提斯伸展，盡情暢快揮汗、展現元氣與能量，所有知本老爺住客皆可免費參加。

知本老爺每月指定日期更將舉辦快閃瑜珈教室，11月13日首場活動和銀光計畫合作，由不老瑜珈阿嬤冬蓮老師帶領大家在陽光明媚的知本國家森林遊樂區進行舒緩身心的椅子瑜珈，未來場次也將以流動伸展、妮姑瑪瑜珈與種子音咒、伸展與冥想、頌缽瑜珈、雙人瑜珈為主題，讓大家在今年冬天展開一場療癒身心的悠活度假之旅。以上課程憑冬季專案活動體驗券可免費參加，還可將價值350元的美津濃運動毛巾帶回家，非冬季專案之住客報名費用100元，報名可洽知本老爺育樂中心。

搭上世界世界盃足球賽熱潮，自11月20日起至12月18日凡於知本老爺中庭咖啡吧世足LIVE轉播場次，點用酒精性飲品可享8折優惠（需另加原價服務費，不得與其他優惠方式合併使用）。此外，即日起至12月10日，凡於中庭咖啡吧消費「逗陣瘋世足」系列餐點，或於那魯灣餐廳、船歌餐廳、酋長鐵板燒餐廳、中庭咖啡吧、卑南廳消費酒精性飲品單筆滿1,000元即贈世足冠軍預測券乙張、滿800元再贈乙張，以此類推，預測正確之民眾即有機會抽中知本老爺雙人精緻客房住宿券。民眾也可於知本老爺一樓大廳挑戰黃金右腳，進球成功即可獲得足球吊飾乙個。

【未成年請勿飲酒】