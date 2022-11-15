東元（1504）15日舉行線上法說，東元總經理范炘指出，今年以來透過馬達產品調價、成本控制，第二季起毛利率均維持在22％以上，下半年起原物料價格回跌，預期第四季毛利率將達22～26％，明年景氣變數仍大，由於各國政府推動節能政策，預期三大事業群中以智慧能源成長力道最為強勁。

東元三大事業群中，機電系統由於北美及歐洲地區營收成長，第三季營收77億元、年增13.2％；智慧能源在IDC工程及台電龍潭變電所儲能系統等案認列下，營收29億元、年增50％；智慧生活事業群則因去年有政府專案基期較高，營收34億元、年減6.8％。

范炘指出，機電事業群持平看待，馬達部分因國內、大陸景氣不佳，外銷會有所衝擊，不過北美市場仍健康成長，不過在儲能部分，各國政府多推動各自的節能減碳政策支持，對於搶占商機將是利多，智慧能源事業群將會有大幅度成長；在家電部分，由於通膨因素消費性商品需求會保守，不過商用冷凍空調需求仍會平穩向上。

預期第四季機電事業群營收年成長約在7～11％，智慧能源營收年成長約在33～37％，智慧生活則衰退12～16％，不過若扣除去年政府一次性專案因素，預期有4％成長。

范炘指出，東元主要原物料包括馬達的銅、矽鋼片，以及家電的鋁，這些原物料在去年到今年上半年漲幅不小，不過自第三季起價格有明顯下跌，尤其機電占東元營收比重較高，預期對於第四季及明年毛利率的回穩，將是利多。

東元今年第三季營收148.16億元，年增12.8％，營業利益13.14億元，年增76.4％，不過在認列轉投資富邦媒等評價未實現損失後，單季獲利為10.83億元、年減31％，EPS為0.51元，累計今年前三季EPS為1.16元，低於去年同期的1.96元。