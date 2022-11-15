中國外交部發言人毛寧15日主持例行記者會。有記者提問，有報導稱過去20天內，巴基斯坦瓜達爾發生大規模抗議活動，甚至兒童也加入其中，抗議者威脅說一周內要求得不到滿足，就會封鎖中巴經濟走廊，並要求禁止在瓜達爾非法捕魚，中方是否與巴方溝通？毛寧回應指出，有關報導不屬實，活動組織者已經公開表示有關抗議活動並不針對中方和中巴經濟走廊。

毛寧表示，瓜達爾港作為中巴經濟走廊的龍頭專案，始終聚焦發展、惠及民生，中方在推進有關合作的過程中，始終堅持相互尊重、協商一致原則，無論是瓜達爾港自由區，海水淡化廠，中國援建的職業技術學院，中巴友誼醫院，法曲爾小學等，還是中國向瓜達爾民眾捐贈的太陽能發電設備，都有效促進了當地的經濟社會發展和民生改善。

「中方願同巴方共同推動高品質建設中巴經濟走廊，建設好、運營好包括瓜達爾港在內的合作項目，讓合作成果更多更好惠及兩國人民。」毛寧稱。