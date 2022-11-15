屏東新園鄉陳姓鄉代候選人與第四選區郭姓議員候選人疑因「電話糾紛」起爭執，雙方14日晚間在新惠宮廟埕作勢談判，幸警方獲報後及時趕到，未發生鬥毆事件，但陳控郭曾毆打他、不過不提告。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東新園鄉陳姓鄉代候選人與第四選區郭姓議員候選人疑因「電話糾紛」起爭執，雙方14日晚間在新惠宮廟埕作勢談判，幸警方獲報後及時趕到，未發生鬥毆事件，但陳控郭曾毆打他、不過不提告。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東新園鄉陳姓鄉代候選人與第四選區郭姓議員候選人疑因「電話糾紛」起爭執，雙方14日晚間在郭的服務處談話失敗後，郭又聚眾找到陳的服務處，隨後兩方人馬在新惠宮廟埕作勢談判，幸警方獲報後及時趕到，未發生鬥毆事件，但陳控郭曾毆打他、不過不提告，對此，警方表示，全案持續釐清中。

據了解，陳姓鄉代候選人向警方表示，郭姓議員候選人14日晚間請他到服務處，稱要了解為何日前有人用他的電話、道郭的是非，結果2人一言不合爆發口角衝突，他還被郭毆打，隨後他離開回到位在新惠宮旁的服務處時，又見郭聚眾來找他。

兩方人馬便在新惠宮作勢談判，雙方劍拔弩張、一觸即發，所幸警方及時獲報趕至現場，成功抑制鬥毆事件發生，郭也在警方的溝通下，主動將群眾勸離，陳也表示，暫時不對郭提出傷害告訴。

警方表示，由於昨晚郭疑似酒醉無法說明案情，將再通知他到案說明，以釐清郭是否毆打陳，以及是否有其他人參與，全案持續調查中。警方強調，已將近投票日，警方全力嚴防衝突、糾紛，對於暴力行為嚴正執法，不容公權力受到挑戰。