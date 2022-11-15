許多女性相當重視私密處的清潔，擔心不幸感染會飄出異味，甚至可能會發炎又發癢。婦產科醫師蕭詠嫻表示，其實女性私密處有自我防禦機制，並列出3大NG行為，可能會害下體雜菌大量滋生，提醒女性要特別留意。

蕭詠嫻在粉專《蕭詠嫻 醫師》發布影片，分享容易造成女性私密處感染的原因，首先，她提到陰道本身就具有「防禦機制」，其中的好菌叫做「乳酸桿菌」，只要分泌的酸性物質數量夠多，就能抑制雜菌生長，反之壞菌若大量孳生，可能會使得陰道發炎、發癢、發臭，甚至出現疼痛感。

蕭詠嫻指出，陰道乳酸桿菌數量下滑的常見原因有3種，其一是「生活習慣差」，如常熬夜、壓力大，過量菸酒都會導致免疫力下降；再者是，「頻繁使用抗生素」，雖然抗生素可以殺菌，但若頻繁使用，也會殺掉私密處裡的好菌，讓私密處頻繁感染。

最後是「過度灌洗私密處」，蕭詠嫻直言：「陰道裡面是不需要清洗的」，若習慣把清潔液灌入陰道，或使用蓮蓬頭灌入清水，甚至是用手過度清潔，都有機率會破壞陰道裡正常菌叢的生長。蕭詠嫻強調，私密處保養應著重在「乳酸桿菌菌叢」的建立，如此一來才能抵抗外來的病菌滋生。