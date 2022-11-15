「Bilingual 藝起遊館」高雄市客委會主委楊瑞霞與美濃國小擔任雙語攤位關主學生合影。(高雄市政府客委會提供／林雅惠傳真)

高雄市政府客家事務委員會為了響應國家雙語政策，今日結合美濃地區9校中、小學校，600多名師生在美濃客家文物館戶外草坪辦理「Bilingual 藝起遊館」雙語教育市集，現場布置20攤多語闖關活動及舞台藝文表演，充份展現美濃地區推動多語教育的成果與自信。

美濃各中小學校530多名學生按照規畫好的梯次與路線參加闖關，現場共分5個區域，布置20款有趣且具挑戰性的關卡，學生們在每20分鐘換區的時限下，完成10關以上的挑戰，就能獲得成功過關的獎勵小禮物。

在遊戲情境中，老師們發揮教師本色，不時趁機進行雙語引導教學，小朋友通過關卡即開心歡呼，闖關累了就坐在草地欣賞舞台上以英語及客語為主的表演節目。

高市客委會主委楊瑞霞表示，美濃地區是全國唯一縱貫幼兒園、國小、國中3個學習階段都有在學校推動客語沉浸式教學之地，經過多年努力，參與沉浸式教學的小朋友與老師大多可以使用客華雙語上課，在這個雙語轉換的基礎上，開始加入英語，所以別的地方講「Bilingual」是雙語，而美濃講的是3語、多語。

楊瑞霞指出，在雙語學習的架構下，先讓母語穩固基礎後，再去接軌國際語言及數位科技，而非弱化母語使用及學習。如「蝴蝶」這個名詞，通過雙語學習，可以學到「揚葉仔」及「Butterfly」，一種知識、3種以上語言轉換，能幫助小朋友理解並加深記憶，這是美濃中小學校厲害之處。

高市客委會去年11月曾經聯合美濃及六龜地區13所國民中小學與客委會共同辦理「雙語教育微旅行」教育博覽會，共有250位本土語第一線推動教師、課程領導者、中央與地方文化、語言主管單位人員共襄盛舉，今年獲得國家發展委員會支持，再接再勵辦理「Bilingual 藝起遊館」雙語教育市集，現場集合英語、客語及華語，呈現出多語友善環境。