選舉民調封關進入倒數，但許多候選人皆對目前坊間流傳民調很有意見。今（15）日稍早才有議員候選人痛批民調充滿政治操作影子，現在尋求連任的民進黨新北市議員候選人李倩萍也批評，竟有不負責民調在封關日亂發布，調查市長候選人的民調，但內容卻在談論議員席次，完全沒有邏輯可言。

李倩萍認為，該份民調沒有時間、樣本數以及來源，可信度大打折扣，令人質疑。而且三蘆地區流傳這份要作為封關後參考的民調，表面上看似為「藍營市長候選人侯友宜高民調」的報導，實際上卻在強調藍綠小雞強弱，根本是幫部分藍營議員候選人喊搶救的「奧步」。

李倩萍強調，該民調強調新北市長侯友宜大幅領先民進黨林佳龍，但是在議員方面，卻顯示藍營候選人僅有3席在安全名單，綠營5席卻都在安全範圍內，怎會母雞如此強大，小雞卻是如此零零落落，而且還捧了綠營的小雞們，根本是手法拙劣。

李倩萍呼籲選民不要輕信沒有參考依據的民調內容，「說穩上的，會分票分成落選頭，請大家一定要票投李倩萍」。她並指出，每次到選前都會有類似的奧步，亂喊搶救及配票，利用耳語來影響選民的判斷。

最後李倩萍也強調自己過去的問政成績，長年關心教育和社會等民生議題，在這屆任期的4年內共提出312案，奪下三蘆之冠，當中又以教育議題占了105件為最多，希望選民可以堅定支持她。