信義鄉是南投縣面積最大、人口密度最低的鄉鎮，鄉內原住民11村，社區照顧關懷據點或文化健康站，是長輩最常去的場所，其中「雙龍文化健康站」今年設立，補足原鄉長輩照護最後一塊拼圖。

雙龍村原有的關懷據點，在2020年撤至水里鄉民和村，雙龍村頓時失去提供長者健康促進、預防及延緩失能的重要資源，也成為信義鄉唯一沒有文化健康站，或關懷據點資源的村落。

信義鄉衛生所醫師兼主任史皓偉表示，他在地醫療服務，深覺長者預防及延緩失能資源的重要性，因此拜訪議員及社區領袖，獲得極大的支持，經公部門單位衛生局所、原民局、鄉公所及民代，與雙龍社區發展協會理事長全美珍的共同努力，終於設置「雙龍文化健康站」，讓信義鄉11個原住民村，都有維護長者健康的社區據點。

雙龍文健站連結健康種子志工講師，以布農族語宣導健康議題，讓相同語言文化背景的原住民，照顧部落長者，達到「在地終老」理念，使原鄉地區的照顧體系，更符合部落長者需求。

衛生局長陳南松表示，南投縣65歲以上長者9萬6000人，占全縣人口20％；原住民55歲以上長者6103人，占原住民人口20.7％。由於南投縣面積遼闊，人口分布不集中，偏遠地區交通不便，連結相關資源進入社區服務相對重要。

衛生局與國民健康署，為預防及延緩長者失能，設置「資源連結站」，提供長者服務或協力資源，經多年深耕盤整各種面向資源，包含居家安全與防跌、高齡營養、失智及高齡友善、社會參與等，並將資源整合登錄於「長者社區資源整合運用平台」，打造「健康、安全、在地、活躍」的環境，讓部落長者的服務更即時、便利，與家屬更具互動性，強化關懷服務，提供長者全人照護。