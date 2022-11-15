BWF超級300系列澳洲羽球公開賽15日展開，首日為單打會外賽及混雙首輪32強賽事，台灣共5組人馬於混雙出擊，4組順利晉級16強。

今年10月初葉宏蔚／李佳馨在超級100系列加拿大羽球公開賽，拿下兩人合作以來首座超級系列賽混雙冠軍，目前世界排名第41的兩人，本周挑戰超級300系列澳洲公開賽，首戰21比8、21比7澳洲世界排名千名以外的組合拉馬迪安西亞（Andika RAMADIANSYAH）／努莉雅（Mia Dian NURLIA），晉級16強。

此外，楊博軒／胡綾芳17比21、21比19、21比12日本綠川大輝／齋藤夏，李洋／林琬清21比10、22比20印尼恰尤諾（Akbar Bintang CAHYONO）／伊絲拉米（Marsheilla Gischa ISLAMI）、張課琦／李芷蓁21比13、21比11紐西蘭傑佛瑞（Adam JEFFREY）／薇爾加絲（Justine VILLEGAS），可惜的是李哲輝／許雅晴10比21、16比21不敵新加坡許永凱／陳薇涵，未能晉級。

16日台灣選手繼續爭取佳績，男雙李洋／王齊麟合體出賽，是大會第2種子，首輪對上同胞蘇敬恒／葉宏蔚，王齊麟因為腳傷休息一陣子回到賽場，透過臉書粉專表示：「有點久違的賽場，全力以赴、盡力而為，我們明天見！」

另外，寶島女單白馭珀、宋碩芸要在1號場地先後出賽，兩人都將有硬仗，世界排名第34的白馭珀，要對上世界第20的第8種子、新加坡楊佳敏，世界第48宋碩芸則要挑戰頭號種子、韓國女單世界第2安洗瑩，3號場地女單賽事則有許玟琪、余芊慧的寶島內戰，宋碩芸和余芊慧一日兩戰，稍晚也會在女雙合拍出賽。