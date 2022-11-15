弘前市長櫻田宏15日拜會北市府，與台北市長柯文哲、觀傳局長劉奕霆，互相交流意見。（北市觀傳局提供／張芷瑜台北傳真）

加深台日交流，北市邀日本弘前市參與2023台灣燈會，弘前市長櫻田宏15日拜會北市府，與台北市長柯文哲、觀傳局長劉奕霆，互相交流意見。北市觀傳局表示，弘前睡魔花燈將在明年2023台灣燈會的台北國際友誼燈區展出，讓民眾免飛日本就能欣賞。

青森縣弘前睡魔祭被列為日本國家重要無形民俗文化財，2018年起應北市府邀約參加台北燈節展出，也將在明年2月2023台灣燈會的台北國際友誼燈區展出，讓台灣民眾不用飛到日本東北，就可以看到極具特色的睡魔花燈。柯文哲表示，2023台灣燈會將是疫情解封後首個國際大型慶典，預計吸引許多國內旅客到訪。

弘前市長櫻田宏則表示，弘前市位於日本東北青森縣內，擁有日本現存12座天守城之一，且有櫻花與蘋果之城的美譽，並擁有300年歷史的弘前睡魔祭活動，目前青森與桃園間的定期航班雖受疫情影響暫時停航，期待將來儘速復航，方便雙方民眾往來。

此外，「日本青森縣弘前市物產嘉年華」自11月16日起至明年1月中，陸續在21家遠東百貨及旗下City Super超市，不用飛到日本就可品嘗到弘前蘋果、特產、特色美食等。