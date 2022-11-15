民進黨新竹市長候選人沈慧虹15日合體立法委員趙天麟站上光榮車隊掃街，受沿路民眾熱烈回應。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹15日合體立法委員趙天麟站上光榮車隊掃街，趙天麟表示，新竹城市進步正在往前也眾所肯定，今特別帶來高雄祝福與高雄經驗，希望市民選出做實事、「五告讚」的沈慧虹，呼籲新竹市民千萬不要選擇1個目前個人狀況備受考驗與質疑的人。

沈慧虹表示，非常謝謝趙天麟到新竹為她與新竹隊加油打氣，趙天麟早上就已經先與議員劉康彥、議員候選人楊玲宜、劉彥伶車隊掃街，下午又與她的車掃來到香山區，與議員候選人林盈徹一起來向市民懇託。

沈慧虹表示，她相信新竹市民見多識廣、有智慧，城市進步不允許停滯、幸福不能被中斷。她也學習趙天麟跑馬拉松的精神，「所有成績都是累積、沒有奇蹟」，選戰倒數11天，她會更努力爭取得到市民支持，帶領這座城市持續幸福。

沈慧虹談及，新竹與高雄2個城市經常交流，如新竹動物園與壽山動物園改造經驗，從高雄經驗來看，新竹更不允許停頓，也相信未來2個城市可以一起進步。

趙天麟指出，今天特別帶來高雄祝福與高雄經驗，希望新竹市民選出做實事、「五告讚」的沈慧虹，市長候選人唯一支持鎮5號沈慧虹。

他談及，很多高雄市民與南部鄉親都很關心沈慧虹，更希望送上來自高雄的加油，因高雄也有許多子女、家人在新竹的人，大家都深深感受到過去民進黨在新竹帶來的改變、進步與光榮感，未來也希望高雄、新竹持續合作，成為最佳夥伴。

趙天麟指出，新竹的進步正在往前，而且眾所肯定，如果此時讓一些人用似是而非的理由來混淆視聽，讓城市開始倒退嚕的話真的很可惜。

沈慧虹是做實事的人，行政經驗和能力備受肯定，讓她來領導城市，就像陳其邁市長一樣，擁有行政經驗上手特別快，在台灣進入到全世界供應鏈的絕佳契機，新竹不落人後，千萬不要選擇1個目前個人狀況備受考驗、執政能力也備受質疑的人。