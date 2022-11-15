影像已成當代傳遞資訊、美學、最重要的媒介之一。但由於資源的不均，部分地區的學童擁有的影像資源相當有限。為了填補區域之間影像資源的落差，2022年永慶慈善基金會除支持「美力台灣3D電影車」計畫外，持續與高雄市電影館合作進行「高雄電影教育影像美學」計畫，深入高雄市燕巢區安招國小、鳥松區仁美國小、左營區文府國小、大樹區大樹國小、鹽埕區忠孝國小共計5所小學，普及影像美學教育。

播映影片根據孩童年齡和學習議題，規劃五大主題課程，集結眾多台灣短片創作，分別聚焦「家人與陪伴」、「愛與消逝」、「友誼與成長」、「童樂時光」、「影像想像力」議題。影片涵蓋「兒少教育」、「多元社會」、「家庭倫理」三大面向，並搭配學習課程和老師引導，使孩童在欣賞台灣的風土故事之時，也能從影像中獲得學習的養分。這項公益計畫更獲得永慶不動產高雄區經管會和永慶不動產高雄中華藝校加盟店的大力支持，贊助三場校園巡迴課程，善盡社會責任。

永慶不動產高雄區經管會會長鄭曜德與同仁，全力贊助兩場校園巡迴課程，發揮社會影響力。(圖/永慶房產集團提供)

走入文府國小和忠孝國小的永慶不動產高雄區經管會會長鄭曜德分享，自己是土生土長的高雄人，很榮幸能夠跟高雄市電影館攜手回饋在地社區，發揮社會影響力；同仁們也非常支持這項計畫，紛紛捲起袖子熱情參與。鄭曜德更表示，影像課程不僅富有教育意義、也有十足的娛樂性。讓孩子從娛樂中學習，效果非常好。

另外，永慶不動產高雄中華藝校加盟店店東郭銘揮和夥伴們也前進大樹國小與同學同樂。郭銘揮表示，影像語言不僅充滿傳染力，也能傳遞豐富的訊息。隨著3C產品的普及，生活中有越來越多的影像資訊，孩子們對影像的識讀能力和觀察力變得越來越重要。很開心能夠跟高雄市電影館合作，不只播映影片，還有專業的師資用分享和互動的方式，帶領小朋友思考影片內涵與意義。此外，郭銘揮和夥伴們還特別準備彩色筆和CKS喜克斯文具廠商贊助的文具禮盒，贈送給在地的小朋友。

永慶慈善基金會秉持著「人間有情，生活無礙」宗旨，結合永慶加盟夥伴的力量，為弱勢族群服務、為學子開啟更多學習機會。未來也將持續發揮社會影響力，善盡企業社會責任，為社會注入更多正向能量。