美股震盪收黑，台股15日攻勢強勁，外資仍積極匯入並大肆買超，且國際美元指數停滯在106低檔整理，激勵新台幣維持升勢，終場收在31.105元兌1美元，創逾二個月新高，升值1.1分，連續三個交易日升勢，台北外匯經紀公司成交量20.5億美元。

外匯交易員表示，美股在連二飆後，面對聯準會（Fed）官員鷹派言論、美國期中選舉及習拜會消息，攻勢也暫熄火，四大指數全部震盪收黑，但台股不甩走自己的路，護國神山台積電發威，帶動群山跟進，最後大漲371點至14,546點，帶動新台幣升勢不減，盤中再衝高至31元邊緣的31.021元。

外匯交易員指出，股神巴菲特旗下波克夏罕見力挺台積電，外資也大肆匯入撿便宜，再買超台股347億元，合計連三個交易日以來買超逾1,200億元，成為帶動新台幣直衝31元大關的超強動能。及出口商恐慌性拋匯又力推一把，匯市連日放大量，雖然央行進場買匯調節，尾盤更加大干預力道，但新台幣升勢難擋，若外資匯入不變，短線31元大關隨時可能失守。