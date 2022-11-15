二十國集團（G20）領導人第十七次峰會在印尼峇里島舉行。中國國家主席習近平發表題為《共迎時代挑戰 共建美好未來》演說表示，各方要繼續深化抗疫合作，要遏制全球通膨，化解系統性經濟金融風險，特別是發達經濟體要減少貨幣政策調整的負面外溢效應，將債務穩定在可持續水平。

習近平提出推動更加包容的全球發展，以意識形態劃線，集團政治和陣營對抗只會割裂世界，阻礙全球發展和人類進步，冷戰思維早已過時。

他指出，當前危機根源是供應鏈出問題，國際合作受到干擾。解決之道在於各國在聯合國等多邊國際組織的協調下，加強市場監管合作，共同暢通供應鏈，穩定市場價格。要堅決反對將糧食、能源問題政治化、工具化、武器化，撤銷單邊制裁措施，取消對相關科技合作限制。

習近平表示，中國將堅定不移走和平發展道路，不移深化改革、擴大開放，一個不斷走向現代化的中國，必將為世界提供更多機遇，為國際合作注入更強動力，為全人類進步作出更大貢獻。